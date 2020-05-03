Американцы провалили еще одну операцию по свержению Мадуро

Бывший боец сил специального назначения армии США и действующий глава ЧВК SILVERCORP Джордан Гудро заявил, что в воскресенье, 3 мая, инициировал операцию по свержению президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом сообщает The New York Times.

По его словам, он направил несколько групп наемников в Венесуэлу, но они были схвачены. В сеть попали кадры снаряжения бойцов и договор об оказании военной поддержки переворота между ЧВК и лидером оппозиции Хуаном Гуайдо на сумму 213 миллионов долларов. Комментариев Гуайдо на момент публикации издания не было, однако ранее он заявлял, что не подписывал никаких контрактов о военной поддержке.

AP опубликовало расследование, в котором говорится, что Гудро работал с отставным генералом армии Венесуэлы Хавьером Ньето над обучением дезертиров в секретных лагерях в Колумбии. Их целью была организация трансграничного рейда, который должен был завершиться арестом Мадуро. Однако с самого начала у армии не было поддержки и финансирования со стороны правительства США.