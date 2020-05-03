Goldman Sachs: «Нефть подорожает до 55 долларов»

Goldman Sachs, один из крупнейших инвестбанков в мире и Уолл-стрита, улучшил прогноз по росту цены нефти на рынках.

Сокращение добычи нефти, начатое странами с 1 мая, и восстановление экономической активности в мире после шока пандемии приведут к восстановлению цены нефти в 2021 году до докризисного уровня, прогнозирует Goldman Sachs в исследовании, которое цитирует Reuters.

Прогноз цены европейского эталона нефти Brent улучшен на 2021 год до $55,63 с $52,50 ранее, американского эталона — западно-техасского сорта WTI — до $51,38 с $48,50 за баррель ранее.

«Добыча нефти начала быстро снижаться из-за сокращения масштабов деятельности, закрытия предприятий и сокращения производства в рамках сделки ОПЕК+. Спрос также начинает восстанавливаться после перезапуска китайской экономики и роста спроса на перевозки в странах с развитой рыночной экономикой», — прогнозирует инвестбанк.