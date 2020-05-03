Трамп хочет возобновить занятия в школах и университетах

Президент США Дональд Трамп стремится к тому, чтобы школы и университеты страны в сентябре возобновили занятия в обычном режиме. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News, передает ТАСС.

«Да, я хочу, чтобы они вернулись. Нам нужно, чтобы страна вернулась к привычному укладу жизни. Я не хочу, чтобы это продолжалось до бесконечности», - сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос о том, намерен ли он призвать школы и вузы открыться в сентябре.

В большинстве американских штатов в связи с пандемией в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только навынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Президент США 16 апреля объявил, что власти приступают к «открытию страны».