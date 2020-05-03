Лукашенко: «Если вы где-то читаете, что я сошел с ума…»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не будет показывать свою «крутизну», подвергая риску здоровье людей на фоне ситуации с распространением коронавируса. Об этом он сказал во время переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном, цитирует «БелТА».

Говоря о пандемии коронавируса, Лукашенко рассказал Додону, что после распада СССР в Белоруссии не закрыли ни одну инфекционную больницу, а только усилили эпидемиологическую службу. Это помогло стране справиться с гриппами и атипичной пневмонией. В настоящее время в условиях пандемии это помогает Белоруссии нормально справляться с инфекцией и не закрывать предприятия и магазины.

«Поэтому если вы где-то читаете, что Лукашенко сошел с ума и не то делает, не слушайте и не читайте», — добавил белорусский лидер.

Он отметил, что не будет демонстрировать «свою крутизну» и становиться в позу. «Мы не глупы, чтобы становиться в позу и демонстрировать свою крутизну. На здоровье людей этого никогда не сделаешь», — подчеркнул Лукашенко.