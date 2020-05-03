В ближайшее время в направлении пригородных поселков Баку запустят новые автобусные линии, сказал в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли.

По его словам, до введения режим карантина в связи с этим был осуществлен цикл мероприятий: «Заказаны 115 автобусов малой вместимости. Вопрос будет решен после выхода из карантина. Хочу отметить, что плотность пассажироперевозок вызвана не только нехваткой автобусов, но и большими интервалами между рейсами», - сказал Керимли.

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За период особого карантинного режима в рамках борьбы с пандемией коронавируса в Баку автобусами были перевезены 21 миллион 652 тысячи пассажиров. Об этом на сегодняшнем брифинге в Оперативном штабе при Кабмине сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли.

По его словам, после того, как была приостановлена работа метро экспресс-автобусами было перевезено 944 тысячи пассажиров.

«Также начали работать 300 новых автобусов. В эксплуатацию были введены также 19-метровые автобусы. В общественном транспорте ежедневно проводятся дезинфекционные работы, водители снабжаются защитными средствами. Перевозчики постоянно информируются, в автобусах созданы прозрачные перегородки», – сказал он.

Вюсал Керимли также отметил, что более 800 водителей были протестированы на коронавирус. К счастью, все тесты вышли отрицательными.

Глава БТА отметил, что заражение хотя бы одного водителя коронавирусом может привести к приостановке работы всего гаража и вызвать проблемы в общественном транспорте.

Вюсал Керимли также отметил, что в последнее время пассажиры безответственно относятся к соблюдению режима карантина. За последнюю неделю в транспортном потоке наблюдается рост на 10-12%.

По его словам, ношение медицинских масок в общественном транспорте обязательно. В этом вопросе БТА полагается на гражданскую ответственность людей.

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В Оперативном штабе при Кабинете министров проходит брифинг при участии председателя правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсала Керимли.

В пресс-конференции участвует собственный корреспондент haqqin.az.

Вюсал Керимли отвечает на вопросы, касающиеся транспортной сферы в условиях режима карантина.