Россию заподозрили в попытках украсть у Британии разработки по коронавирусу

Британские университеты и научные учреждения, занимающиеся разработкой вакцин от коронавируса, подверглись хакерским атакам. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на Национальный центр кибербезопасности (NCSC).

По данным экспертов по кибербезопасности, цель атак — кража исследований, связанных с COVID-19, включая разработку вакцин. Специалисты подозревают, что за попытками взлома стоят Россия, Иран и Китай. Пока ни одна из них не увенчалась успехом, уверяют в NCSC.

«Любая атака против усилий по борьбе с коронавирусным кризисом крайне предосудительна. Мы наблюдаем рост доли кибератак, связанных с коронавирусом, и наши эксперты работают день и ночь, чтобы помочь организациям, ставшим целями кибератак», — заявили в центре кибербезопасности.

Аналитик Королевского объединенного института оборонных исследований Джеймс Салливан (James Sullivan) констатировал геополитическую конкуренцию в вопросе разработки вакцин. По его словам, рост числа кибератак в период пандемии был закономерен.

The Guardian отмечает, что британские ученые успешно продвинулись в создании вакцины от COVID-19. В конце апреля в Оксфордском университете стартовал первый этап клинических испытаний на людях. В учреждении уточнили, что плотно работали с Национальным центром кибербезопасности, чтобы защитить свои наработки.