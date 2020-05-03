В Азербайджане выявлено 52 новых случаев заражения коронавирусом, 39 человек вылечились и были выписаны домой. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

В сообщении говорится о смерти пациента 1969 года рождения, у которого был выявлен коронавирус. Больной также страдал сердечной недостаточностью, сахарным диабетом и ишемической болезнью сердца.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 1984 фактов заражения коронавирусной инфекцией.

Из них 1480 человек вылечились, 26 скончались, 478 продолжают лечение в больницах особого режима. Состояние 18 из них оценивается как тяжелое, 29 – средней степени тяжести, состояние остальных стабильное.