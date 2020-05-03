Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 17:26

Тема коронавируса, которая доминировала в американских СМИ в течение почти полутора месяцев, постепенно уступает место другой проблематике - президентской кампании. Самое время - до выборов остается ровно полгода, а то, кто станет хозяином Белого дома, возможно, определит политический ландшафт на долгое время. Как же обстоят дела на этом фронте, не менее ожесточенном, чем борьба с пандемией?

На днях мировую прессу обошло сообщение, что по данным Gallup рейтинг Дональда Трампа резко пошел вверх и достиг 49 процентов. Но говорить о том, что большинство американцев вдруг поверило в таланты президента и в его умение бороться с коронавирусом преждевременно. Ваш автор провел сравнение результатов полутора десятков социологических центров и выяснил, что все они, за исключением Gallup, привержены цифрам, которые были и месяц и два назад - рейтинг Трампа составляет 43-44 процента. Влиятельный центр Rasmussen, которые провел исследование в начале мая, вообще определил его в 41 процент. Газета The Washington Post сообщает, что Трамп сильно недоволен итогами пулов и считает, что советники дают ему непроверенную информацию, а СМИ как всегда врут. Но тем не менее разные источники подтверждают, что кандидат от демократов Джозеф Байден опережает Трампа на 6 процентов - 45 против 39. А самое неприятное для президента в том, что это опережение соперника фиксируется в таких ключевых штатах, как Флорида, Мичиган, Пенсильвания и Висконсин, которые и дали Трампу победу на выборах 2016 года. Парадокс заключается в том, что 55 процентов американцев при этом считают, что на выборах победит Трамп. Социологи дают этому простое объяснение - победителем становится тот, кто громче кричит, кто постоянно на виду нации. Трамп вездесущ - он не сходит с экранов телеканалов, правда, в последнее время советники подсказали ему изменить тактику. И вместо набивших оскомину вечерних брифингов в Белом доме ему следует менять место общения с прессой. Вот Трамп и провел конференцию с представителями дружественного телеканала Fox в вашингтонском мемориале президента Линкольна, на фоне гигантского памятника уважаемому в США лидеру прошлого. Недружественная пресса обвинила Трампа в нескромности, справедливо заметив, что Авраам Линкольн и Дональд Трамп - абсолютно разные личности по своим моральным качествам. В моменты раздражительности Трамп в разы увеличивает количество твиттов. Телекомпания CNN проанализировал самые распространенные темы на этой неделе. Это: «результаты опросов общественного мнения сфальсифицированы», «газеты и телеканалы - марионетки Китая», «лечение коронавируса хуже, чем сам вирус», «вакцина появится до конца года - успокойтесь». В этот список в последние сутки добавилась еще одна тема. Накануне бывший президент Джордж Буш-младший в условиях кризиса призвал нацию к единству на двухпартийной основе. «Ха, - ответил ему Трамп, - а где же ты был во время процесса импичмента против меня, позорного судилища, устроенного демократами? Что-то я тебя там не видел».