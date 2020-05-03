Главное управление по борьбе с коррупцией при Генпрокуратуре завершило следствие по делу бывшего сотрудника Министерства труда и социальной защиты Вюсала Алиева, обвиняемого по нескольким статьям, в отношении которого избрана мера пресечения в виде ареста, и установило его причастность к еще одному преступлению. Об этом говорится в совместном заявлении Генпрокуратуры и МВД Азербайджана.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления по борьбе с организованной преступностью, было установлено, что Вюсал Алиев решил заказать избиение ответственного сотрудника Минтруда, имя которого по соображениям безопасности не называется. Вюсал Алиев счел этого сотрудника виновным в том, что были изобличены противозаконные действия, совершенные им во время работы в Минтруда, а также в том, что стало известно о том, что Вюсал Алиев на основании сфабрикованных документов оформил пенсию своей матери. Таким образом Вюсал Алиев хотел вынудить этого сотрудника отказаться от дачи показаний в суде.

Для того, чтобы предотвратить выступление на заседании суда, которое должно было пройти 19 марта этого года, в качестве свидетеля этого сотрудника Минтруда, Вюсал Алиев заказал за деньги Мирафигу Баширову, обвиняемому в бандитизме, с которым содержался в одной камере, избиение свидетеля. В свою очередь, Мирафиг Баширов связался со своим братом Нурланом Башировым и сказал ему, чтобы он не допустил выступление сотрудника Минтруда в суде. Нурлан Баширов, войдя в преступный сговор со своими знакомыми Зауром Джалилли, Бахрузом Ахмедовым, Сарханом Чобановым, Исамуддином Бабаевым и Фаризом Дашдамировым, составил план выполнения заказного преступления.

Собрав с помощью участника Бахруза Ахмедова сведения о будущей жертве, Сархан Чобанов и Исамуддин Бабаев 19 марта возле дома потерпевшего остановили его автомобиль и нанесли ему травмы различной степени тяжести. После инцидента Нурлан Баширов, Заур Джалилли, Фариз Дашдамиров, Сархан Чобанов и Исамуддин Бабаев встретились и разделили обещанные за преступление деньги. В ходе неотложных мероприятий сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью задержали преступников. У некоторых из них были изъяты наркотики и психотропные вещества.

В ходе следствия также было установлено, что Вюсал Алиев через некоторое время после этого инцидента заказал своему сокамернику Мирафигу Баширову зарезать своего бывшего коллегу. На основании этого заказа Мирафиг Баширов организовал при помощи своего знакомого Намика Алагезова то, что 22 апреля перед своим домом сотруднику министерства были нанесены ножевые ранения. Намик Алагезов был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого в преступлении.

Решением суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста. В отношении арестованных Вюсала Алиева и Мирафига Баширова выдвинуты новые обвинения.

Необходимые оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.