Стало известно о состоянии «счастливой гипоксии» при коронавирусе

Ученые обратили внимание на необычный симптом, с которым сталкиваются пациенты с коронавирусом. Феномен под названием «счастливая гипоксия» вызывает вопросы о том, каким образом болезнь поражает легкие, сообщает The Guardian.

По словам консультанта по вопросам интенсивной терапии в Манчестерском Королевском лазарете Джонатана Баннарда-Смита, стало известно о нескольких пациентах с тревожно низкой сатурацией (насыщением) крови кислородом. У здоровых людей этот показатель составляет не менее 95 процентов, в то время как врачи сообщали о больных с сатурацией 80, 70 и даже 50 процентов. При этом люди кажутся абсолютно здоровыми, хотя в их организме происходят катастрофические изменения.

Пульмонолог из Бразилии Эльнара Марсия Негри рассказала, что при «счастливой гипоксии» глубокое дыхание у пациента может быть комфортным, так как легкое раздувается, — поэтому больные не чувствуют недостатка насыщения крови кислородом.

По мнению ученых, причиной необычного состояния могут быть сгустки крови в легких — они вызывают образование белков, которые не позволяют насыщать кровь достаточным количеством кислорода. На основании имеющихся данных специалисты призывают врачей избегать агрессивного лечения, если для этого нет серьезных оснований.

Результаты исследования ученых из Японии при этом показали, что у переболевших пневмонией COVID-19 в бессимптомной форме обнаружили поражения легких. Эти изменения носят название «эффект матового стекла».