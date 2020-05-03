Ильхам Алиев о предотвращении массового заражения в Азербайджане

"Благодаря принятым в Азербайджане мерам предотвращено массовое заражение. В последние три недели наблюдается позитивная динамика между числом инфицированных и выздоровевших. <...> Азербайджан готов делиться со странами - членами Движения неприсоединения своим опытом в области лечения инфицированных и сотрудничать с ними в этой области", - сказал глава государства, являющийся инициатором проведения саммита, который прошел посредством видеоконференции.

Азербайджан готов сотрудничать со странами - членами Движения неприсоединения (ДН) в борьбе с заболеванием, вызванным новым коронавирусом (COVID-19), и делиться с ними своим опытом противодействия пандемии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил в понедельник президент страны Ильхам Алиев , выступая на саммите ДН в формате контактной группы, прошедшем под названием "Мы вместе против COVID-19".

Алиев отметил, что победить пандемию можно только благодаря взаимной поддержке и только совместными усилиями. По его словам, при согласии всех стран - участниц ДН данная организация может выступить с предложением о проведении в формате видеоконференции специальной сессии Генассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с пандемией. По его мнению, это "явилось бы примером глобальной солидарности".

Азербайджанский лидер также отметил важность сохранения в период пандемии торговых связей между странами и обеспечения бесперебойности международных грузоперевозок. "Азербайджан, ответственно подойдя к своей роли надежного транзитно-логистического центра, и в период пандемии обеспечивает беспрепятственные транзитные перевозки по территории страны", - подчеркнул президент.

Касаясь ситуации в республике, он сообщил, что, несмотря на продление особого карантинного режима до 31 мая, 27 апреля и 4 мая уже смягчен ряд ограничений. По данным оперативного штаба при Кабинете министров на 3 мая, в Азербайджане зафиксировано 1 932 случая заражения коронавирусом, 1 441 человек выздоровел, 25 умерли, в стационаре находятся 446 инфицированных.

В саммите Движения неприсоединения принимают участие главы государств и правительств более 40 стран - членов ДН, а также руководители ряда международных организаций.