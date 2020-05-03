Перебежчики из Северной Кореи извинились за слухи о смерти Ким Чен Ына

Беженцы из Северной Кореи извинились за то, что распространили слухи о тяжелой болезни и смерти лидера страны Ким Чен Ына, позднее не подтвердившиеся. Об этом сообщает Guardian.

С извинениями выступили двое бывших жителей КНДР, которые обосновались в Южной Корее и недавно были избраны в национальный парламент.