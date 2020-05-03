Перебежчики из Северной Кореи извинились за слухи о смерти Ким Чен Ына
Беженцы из Северной Кореи извинились за то, что распространили слухи о тяжелой болезни и смерти лидера страны Ким Чен Ына, позднее не подтвердившиеся. Об этом сообщает Guardian.
С извинениями выступили двое бывших жителей КНДР, которые обосновались в Южной Корее и недавно были избраны в национальный парламент.
Один из них, бывший сотрудник посольства Тхэ Ен Хо, утверждавший, что из-за тяжелой болезни Ким Чен Ын якобы даже не может ходить, признал, что депутатский статус обязывает его быть более ответственным при публичных высказываниях. Его коллега Чи Сон Хо, заявлявший, что на 99% уверен в смерти лидера КНДР (якобы после операции, связанной с сердечно-сосудистым заболеванием), также пообещал более внимательно относиться к своим высказываниям в будущем.
Слухи о смерти или тяжелой болезни лидера КНДР распространились в апреле в связи с его длительным отсутствием на публике. Они были опровергнуты на прошлой неделе, когда Ким Чен Ын появился на церемонии открытия завода по производству фосфорных удобрений. Источники в руководстве Южной Кореи сообщили, что информация о перенесенной им хирургической операции также не подтвердилась.