Иран и Афганистан поспорили из-за гибели мигрантов

По их словам, афганцы были избиты и брошены в реку иранскими пограничниками. Иран, в свою очередь, обвинения в убийстве отвергает.

На границе Афганистана и Ирана погибли более десяти афганских мигрантов, утонувших в реке Теджен. Об этом, как передает Reuters, сообщили власти западной афганской провинции Герат.

Как передает ToloNews со ссылкой на собственные источники, инцидент на границе произошел еще 29 марта. По их данным, 57 афганцев пытались попасть в Иран в поисках работы (по информации источников в президентской администрации Афганистана, их было больше – около 70 человек), но были замечены иранскими пограничниками. Те, как говорят источники, избили нарушителей и бросили некоторых в реку, передает агентство Fergananews.

Власти провинции Герат заявили, что в реке были обнаружены 12 погибших, еще восемь считаются пропавшими без вести.

МИД Афганистана сообщил, что начато расследование. Афганские правозащитники призвали довести эту информацию до международных организаций, включая ООН.

Власти Ирана отрицают причастность к гибели мигрантов. Консульство Ирана в Герате, как передает Radio Farda, заявило, что «различные источники, в том числе пограничники, не подтверждают информацию о задержании афганских мигрантов в указанном районе». МИД Ирана также утверждает, что на территории Исламской Республики такого рода инцидентов не было.

В то же время, по данным администрации Герата, иранские власти все же пообещали провести собственное расследование.