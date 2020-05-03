Ученые из Эмиратов придумали новый метод лечения COVID-19

Метод заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторном их введении после активации, сообщает Эмиратское агентство новостей.

Правительство Объединенных Арабских Эмиратов выдало патент исследователям из Центра стволовых клеток в Абу-Даби на разработку нового метода лечения коронавируса с использованием инновационного сбора стволовых клеток.

«Патент… выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации», — говорится в сообщении.

Более 70 пациентов успешно прошли лечение на начальном этапе клинических испытаний, которое назначалось вместе со стандартными медицинскими манипуляциями и будет применяться в качестве дополнительного к установленным протоколам лечения.

Отмечается, что пациенты были успешно излечены от коронавируса с помощью вдыхания в легкие дисперсного распыления полученного вещества. Ни один из них не жаловался на побочные эффекты.