МВД о нападении на полицейских перед ИВ Билясувара
Глава пресс-службы МВД полковник Эхсан Захидов рассказал haqqin.az об инциденте, который произошел сегодня перед административным зданием Исполнительной власти Билясуварского района.
«Сегодня в связи с запаздыванием социальной помощи группа граждан попыталась собраться перед зданием Исполнительной власти Билясуварского района. Несущие службу на территории сотрудники полиции прибыли туда и провели беседу с этими гражданами. В это время один из жителей не стал выполнять законные требования сотрудников полиции и оказал им сопротивление. А потом этот гражданин нанес травму сотруднику полиции. Этот человек был немедленно задержан и доставлен в прокуратуру района для проведения расследования. Некоторые утверждают, что сотрудники полиции нанесли им травмы, но этого не было», - заявил представитель МВД.