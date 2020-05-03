Арестован виновник резонансного ДТП в Шабране

В результате оперативных следственно-розыскных мероприятий, проведенных правоохранительными органами, привлечен к уголовной ответственности водитель, который, находясь за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, стал причиной дорожно-транспортного происшествия в Шабранском районе, приведшего к смерти трех человек.

Как сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре, 10 апреля около 21:00 в Шабранском районе водитель автомобиля KIA (госномер 10-BX-090), ранее судимый по статьям 263.1 и 263.2 Уголовного кодекса 36-летний Бахтияр Шахвердиев грубо нарушил правила дорожного движения и правила эксплуатации транспортного средства, что привело к дорожно-транспортному происшествию. В результате ДТП скончались пассажиры автомобиля Эльнур Бабаев, Джалал Бабаев и Вусал Закиев. Другие пассажиры - Исмаил Закиев и Рамин Азмамедов получили различные ранения.

По факту следственным отделом Шабранского районного отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье 263-1.4 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем, либо другим механическим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, приведшее к гибели двух и более лиц»).

По уголовному делу назначены необходимые экспертизы, проведены другие оперативно-следственные действия. Б.Шахвердиеву предъявлено обвинение по указанной статье УК Азербайджана, решением суда в отношении него применена мера пресечения в виде ареста. Необходимые следственные мероприятия продолжаются.