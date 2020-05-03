В России сотни медиков отказались работать из-за коронавируса

По словам министра, десятки врачей и медсестер отказываются выходить на работу из-за опасений за свое здоровье, все остальные же работают на пределе, сообщает «Росбалт».

В Калининградской области РФ глава Минздрава Александр Кравченко заявил о критической ситуации в среде медперсонала на фоне пандемии.

«У нас есть довольно большое количество врачей, которые отказались от работы в этот период. Около ста врачей и 250 человек среднего медицинского персонала. Ушли те, кто захотел», — рассказал Кравченко, подчеркнув, что с пониманием относится к решению медработников, у многих из которых есть маленькие дети.

Оставшиеся на посту медики будут работать по очереди, чтобы иметь возможность восстанавливать силы.

Ранее в этом российском регионе скончалась 65-летняя медсестра, которая продолжила работать ради коллег и заразилась коронавирусом.