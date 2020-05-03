За прошедшие сутки в Азербайджане были выявлены 52 новых случаев заболевания коронавирусом. При этом 32 случая инфицирования зарегистрированы только в одной Гяндже. Обострение эпидемиологической обстановки в Гяндже свидетельствует о серьезных нарушениях требований режима карантина. Об этом haqqin.az заявил член Оперативного штаба при Кабмине, руководитель рабочей группы по инфекционным заболеваниям TƏBİB Васиф Алиев.

По словам главы рабочей группы, столь высокий показатель заболеваемости в Гяндже зафиксирован относительно недавно, что говорит об уклонении жителями требований после смягчения режима карантина.

«Это касается не только Гянджи, но и других крупных городов страны. После смягчения режима карантина, все больше людей начали выходить на улицы, при этом игнорируя правила личной защиты. Граждане перестали соблюдать социальную дистанцию и не носят масок. Правительство предприняло все меры для борьбы с распространением болезни, теперь граждане должны проявить ответственность и строго соблюдать карантинные меры», - сказал он.

Васиф Алиев напомнил, что на одном из последних брифингов Оперативный штаб обнародовал зоны наиболее частого заражения коронавирусом. В эти зоны, кроме Гянджи, также входят Баку, Сумгаит, Лянкяран. Напряженная эпидемиологическая обстановка и обусловило решение властей, которые не распространили смягчение карантинного режима на эти города.

«Стремительный рост числа инфицированных в Гяндже нужно воспринимать как серьезный сигнал. Если не соблюдать режим карантина, то ухудшится ситуация и в других городах. Люди должны понимать, что борьба с коронавирусом - это не проблема одного-двух дней. Нужно более серьезно относиться к создавшейся ситуации», - сказал он.

Представитель Оперативного штаба добавил, что ситуация с коронавирусом в Азербайджане анализируется ежедневно, и если будет наблюдаться тенденция с ростом числа больных, то режим карантина будет не только продлен, но и снова ужесточен.

Отвечая на вопрос о лечении больных коронавирусом в Гяндже, Васиф Алиев отметил, что лишь в редких случаях особо тяжелые больные перевозятся в Баку.

«В регионах Азербайджана есть больницы и профессиональные врачи, которые оказывают всю необходимую помощь больным. Также в рамках проекта REACT-C19 в Азербайджан прибыли врачи, обучавшиеся в Турции. Эти врачи также направлены в регионы», - сказал он.