Печерский районный суд Киева решил заочно арестовать экс-президента Виктора Януковичу на два месяца по делу об узурпации власти, сообщает LB.ua.

«Ходатайство - удовлетворили», - сообщили в суде. Эту информацию подтвердил адвокат Януковича Виталий Сердюк.

«По инициативе генеральной прокуратуры Украины... было принято решение о применении меры пресечения в виде содержания под стражей относительно Виктора Януковича», – сказал Сердюк, уточнив, что мера пресечения избрана сроком на два месяца.

Янукович является подозреваемым в уголовном производстве об узурпации власти. Прокуратура ходатайствовала об избрании меры пресечения Януковичу в виде содержания под стражей.

Сам экс-президент находится за пределами Украины, отметил его адвокат.

24 января 2019 года Виктор Янукович заочно получил приговор по делу о государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Решением Оболонского районного суда Киева бывший украинский президент приговорен к 13 годам лишения свободы.

