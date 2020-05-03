Мадуро рассказал о планах террористов убить его

"3 мая состоялась попытка морского вторжения наемников и террористов, проходивших тренировку на территории Колумбии при финансировании и поддержке правительств США и Колумбии… Имеем все доказательства, показания, видео, что эта группа готовилась на территории Колумбии", - сказал Мадуро на саммите Движения неприсоединения в формате контактной группы, сообщает РИА Новости.

"У нас есть доказательства и показания чиновника США… который вчера продемонстрировал контракты, подписанные оппозицией Венесуэлы, чтобы подготовить отряд наемников и террористов для атаки на Венесуэлу и попытки убить меня. Центральная цель была - убить президента Венесуэлы. Это террористическая атака во время пандемии", - добавил он.

В воскресенье глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. По его словам, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель Национальной конституционной ассамблеи Венесуэлы Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты, двое задержаны. Он также заявил, что один из задержанных - агент Управления по борьбе с наркотиками США. МИД Колумбии отверг обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.