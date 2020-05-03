Вся семья муфтия Дагестана заразилась коронавирусом

Муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев и члены его семьи заразились коронавирусом, в настоящее время они находятся на стадии восстановления.

"Вся наша семья неизбежно заразилась коронавирусом. Муфтий все эти две недели болел тяжелее всех в нашей семье. Благодаря грамотно выстроенному протоколу лечения нам удалось избежать подключения к аппарату ИВЛ и других крайностей", - цитирует ТАСС обращение супруги муфтия Дагестана Айны Гамзатовой.

Ранее муфтий обратился к прихожанам более 2 тысяч мечетей Дагестана с рекомендацией совершать намазы дома. Однако в первые дни часть прихожан приходили к мечетям, и муфтию приходилось контактировать с ними, чтобы объяснить цель предпринимаемых мер безопасности.