Генсек ООН сказал, сколько нужно денег на борьбу с пандемией

Борьба с пандемией нового коронавируса может потребовать в пять раз больше, чем €7,5 млрд, которые планируется собрать в рамках международной донорской онлайн-конференции под эгидой Еврокомиссии, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на конференции по видеосвязи.

Генсек ООН приветствовал планы Еврокомиссии собрать на международной донорской онлайн-конференции €7,5 для борьбы с COVID-19, но этого не хватит для помощи всем нуждающимся: «Эти средства станут первоначальным взносом в развитие новых инструментов для борьбы с пандемией с нужной скоростью», передает ТАСС.

Чтобы помощь была оказана каждому больному, нужно €37,5 млрд, пояснил глава ООН: «Но для того, чтобы достичь каждого больного в любой стране, нам нужно примерно в пять раз больше, чем эта сумма - €37,5 млрд», - отметил Гутерриш, призвав всех партнеров ООН «присоединиться к этим усилиям».