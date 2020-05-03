Ученые опубликовали новые фото коронавируса фото
Британские ученые из Университета Данди опубликовали новые фотографии коронавируса. Об этом сообщает издание The Sun.
Специалисты объяснили, что на данных снимках изображен процесс размножения коронавируса в кишечнике. Исследователи напомнили, что примерно треть пациентов с COVID-19 испытывают желудочно-кишечные симптомы, передает Газета.ру.
Отмечается, что снимки были сделаны с применением самого мощного в мире микроскопа, благодаря чему имеют очень высокое разрешение.