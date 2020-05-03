Когда зарубежные туристы могут приехать в Азербайджан

По словам Джавадова, некоторые страны Европы ранее сообщили, что будут закрыты для туристов в летний сезон и ограничатся лишь внутренним туризмом.

О том, когда Азербайджан сможет принимать зарубежных туристов, сложно прогнозировать, сказал глава департамента индустрии туризма и развития дестинации Бюро по туризму Азербайджана Илькин Джавадов, сообщает Trend.

"Основным приоритетом в нашем плане также является построение деятельности на внутреннем туризме. Однако затем, в поэтапном порядке мы все-таки будем ждать туристов из соседних России, Ирана, Грузии, Турции, сравнительно близких Казахстана и Украины. По моему мнению, этого можно ожидать только к концу года", - отметил Джавадов.

Глава департамента напомнил, что еще в феврале этого года Госагентство по туризму запустило кампанию по внутреннему туризму. Джавадов заявил, что эта кампания будет всячески поддерживаться и продолжаться.

По словам главы департамента, в настоящее время для развития туристической продукции и правильной пропаганды туристического потенциала ведется работа, чтобы когда потенциальные гости будут прибывать, страна была в более выгодном положении с туристической точки зрения.