США пообещали высокие цены на нефть

Цены на нефть в будущем "вернутся на прежние позиции", заявил он. Минэнерго США смогло воспользоваться нынешним моментом, чтобы получить нефть "буквально бесплатно, по цене платы за ее хранение", отметил Мнучин. "Мне известно, что оно ищет дополнительные площади для хранения", - приводит его слова ТАСС.

Глава Минфина также заверил, что США сохранят энергетическую независимость во что бы то ни стало. "Это классическое соотношение между спросом и предложением нефти", - указал он. "Как и в случае с другими физическими энергоносителями, места для хранения нефти недостаточно", - отметил Мнучин.