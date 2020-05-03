Госдеп о «морском вторжении» в Венесуэлу

В США назвали дезинформацией заявления властей Венесуэлы о попытке военного вторжения в страну.

«Мы видели сообщения из Венесуэлы, но у нас мало оснований верить всему, что исходит со стороны бывшего режима. Режим Мадуро последовательно использует дезинформацию для того, чтобы сместить фокус внимания с его плохого управления Венесуэлой», - заявил РИА Новости представитель американского госдепа.

В свою очередь МИД Колумбии отверг обвинения Венесуэлы в причастности к попытке морского вторжения.

Накануне глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что предотвращено морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра на севере страны. Президент Николас Мадуро заявил, что целью попытки морского вторжения в Венесуэлу было его убийство. По данным МВД Венесуэлы, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах.