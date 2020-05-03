В США спрогнозировали резкий рост числа жертв COVID-19

К 1 июня число жертв коронавируса в США удвоится — до 3 тысяч погибших в день. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение документы администрации США.

Речь идет о различных моделях развития ситуации с коронавирусом в США, разработанных Центрами по контролю и профилактике заболеваний и Федеральным агентством по чрезвычайным ситуациям. Одна такая модель прогнозирует поступательное увеличение в стране числа случаев заражения коронавирусом и смертей в ближайшие недели. Отмечается, что ежедневно в США будут выявлять около 200 тысяч новых случаев заражения — сейчас в стране регистрируют 25 тысяч зараженных за сутки.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников, в США число случаев заражения коронавирусом за последние сутки возросло более чем на 25 тысяч, болезнь унесла более 1,3 тысячи жизней

Число умерших пациентов с коронавирусом возросло на 1 313, накануне число летальных исходов составило 1 426. Общее число зараженных коронавирусом в США составляет 1 166 083, скончались 67 913 человек, выздоровели 180 303 человека.