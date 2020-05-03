Икрам Нур, автор haqqin.az 21:36

Богатейший сирийский магнат и двоюродный брат Башара Асада Реми Махлуф в своем видеообращении в Facebook, сделанном в минувшее воскресенье, приоткрыл завесу над некоторыми грязными интригами, бушующими в Дамаске в то время, когда страна обливается кровью. Суть обращения горемычного Махлуфа, которого его близкий родственник Башар Асад самым настоящим образом прессует с лета прошлого года, можно изложить одним словом: «Грабят!»

Причем, что для магната, видимо, обиднее всего – грабят свои же родственники, режим которых он финансово поддерживал много лет, более того, был неотъемлемой его частью, ведь когда все начиналось в 2011 году, одним из требований протестующих было «наказать вора Махлуфа», уже в те времена олицетворявшего собою сирийскую коррупцию. В нынешнем выступлении сирийский олигарх рассказал душераздирающую историю. В прошлом году с принадлежащей ему телекоммуникационной компании Syriatel государство взыскало 23,4 миллиона долларов в виде налогов и еще 50 процентов от всей прибыли, дескать, война, тяжелые времена, надо делиться. «Тем более, - намекнул олигарху брат-президент, - твоя семейка что-то уж больно зарвалась, вспомни скандал конца лета 2019 года». О котором, кстати, haqqin.az достаточно подробно рассказывал. Скрепя сердце Махлуф заплатил. Но, по всей видимости, от той истории у Асада осадок остался, а у его супруги, Асмы, которая курирует программу «реконструкции Сирии», это золотое дно, сущее эльдорадо распилов, откатов и всяческих мутных бизнес-схем, и вовсе терпение лопнуло. Тем более что родственничка она на дух не переносит.

А потому с Syriatel на днях потребовали уже 244,3 миллиона долларов налогов и еще 254 миллиона американских денег в качестве «безвозмездного пожертвования на нужды Родины». Причем несколькими днями ранее вдобавок конфисковали активы еще одной компании Махлуфа, Abar Petroleum Service SAL, лихо покупавшей сирийскую нефть без оглядки на продавцов – от проамерикански ориентированных курдов до фирм, связанных с исламистами. Ну и, соответственно, продававшей ее всем, кто был способен заплатить. Тут-то и взвыл купец Махлуф, жалко ему, видите ли, и компании-нефтетрейдера, и почти полумиллиарда долларов. Тем более что намек от Асмы Асад он понял прекрасно: не заплатишь – еще что-нибудь отберем, хоть ту же Syriatel. Гражданскую войну отчего-то принято представлять борьбой сил добра с силами зла, в которой одни – рыцари в белом, а другие – сволочи первостатейные. Не так все это, совсем не так. Гражданская война – это время, когда на поверхность всплывает вся мерзость и пена прошлого и будущего, когда нет закона и моральных норм, когда появляется огромное количество «полевых командиров», атаманов и «военных лордов», главная цель которых – нажива, личное обогащение. Идеология – она вторична, и для этой категории людей, в избытке находящихся по обе стороны фронтов, зависит только от того, чей сейчас верх, и кто побеждает. В нынешнем сирийском скандале много говорят о том, что Махлуф – сторонник жесткой линии, войны до победного конца, за Иран и против Турции. А вот Асма Асад – совсем наоборот, сторонница мирного политического процесса. Не будем отрицать возможности того, что нечто подобное действительно имеет место быть. Но вот насколько это важно для Махлуфа и нынешнего режима в Дамаске? Не думаю, что слишком значимо. Идет перераспределение ресурсов, активов, недвижимости, идет схватка за близость к будущим контрактам по «реконструкции Сирии», а на примере нынешнего Афганистана нам известно, какие состояния сколачиваются в такой период. На этом фоне бедственное положение населения, ужасающая нищета, очереди за хлебом и около 1300 сирийских фунтов за доллар (до революции было 50 фунтов) значат для Дамаска не так уж и много. Сейчас время вознаградить себя за риски и страхи, пережитые с 2011 года, и правящая сирийская элита изо всех сил пользуется открывшимися возможностями.