ООН: жители Земли потеряли из-за коронавируса $3,4 трлн

В 2020 году в результате пандемии коронавируса население во всем мире понесло убытки в размере $3,4 трлн. Об этом заявил председатель 74-й сессии Генассамблеи ООН, представитель Нигерии Тиджани Мухаммад-Банде в ходе видеоконференции контактной группы Движения неприсоединения, проведенной по инициативе президента Ильхама Алиева как председателя Движения и посвященной борьбе с коронавирусом.

"Согласно данным Международной организации труда (МОТ), из-за пандемии коронавируса в 2020 году люди по всему миру понесли убытки в размере $3,4 трлн. Все страны... в данное время находятся под большим давлением, - отметил Мухаммад-Банд, передает Интерфакс.

Он также подчеркнул, что ни одна страна мира в одиночку не может выстоять против таких трудностей и призвал объединить усилия для преодоления пандемии. Для этого, по словам Мухаммад-Банде, должна быть создана новая, устойчивая система, которая прекратит войны в различных странах.

"Мы призвали весь мир к прекращению войн", - сказал он, отметив, что сейчас кризисная ситуация во всем мире.