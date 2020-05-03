Ученые создали побеждающее коронавирус антитело

В Утрехтском университете учеными из Нидерландов и Германии под руководством профессора Беренда-Яна Боша создано моноклональное антитело, которое смогло в лабораторных условиях победить коронавирус. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном рецензируемом журнале Nature Communications, сообщает Forbes.

Моноклональные антитела - созданные в лаборатории белки, подобные тем, что вырабатывают иммунные клетки человека. Они узнают конкретный участок патогена и воздействуют именно на него. Хотя новое открытие пока нельзя применять в разработке лекарств, так как сначала антитело нужно тестировать на животных и людях, разработка может помочь предотвратить заражение или лечить инфицированных COVID-19 и связанные с коронавирусом болезни в будущем, отмечает Bloomberg.

Антитело, известное как 47D11, воздействует на остроконечный белок в форме короны, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 и проникает в клетки человека. По ходу исследования антитело 47D11 победило не только COVID-19, но и его «двоюродного брата» – вирус, вызывающий острый респираторный синдром (SARS), у которого также есть подобные белковые шипы.

Ученые использовали генетически модифицированных мышей для выработки различных антител к остроконечному белку COVID-19, и в результате после скрининга выяснилось, что антитело 47D11 проявляет нейтрализующую активность. Затем исследователи переформатировали это антитело так, чтобы создать его версию для человека.

Моноклональные антитела уже успешно применяются в лечении рака – их в своих препаратах используют такие фармацевтические гиганты как Merck & Co. и Roche Holding AG.