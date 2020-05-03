Эрдоган: Турция не намерена мириться с нападениями в Идлибе

Анкара больше не намерена мириться с нападениями в зоне безопасности в сирийском Идлибе, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Турция больше не намерена терпеть участившиеся нападения в зоне безопасности в Идлибе, которые совершаются вопреки договоренностям по Сирии», – приводит слова турецкого лидера агентство Anadolu.

Кроме того, президент Турции подтвердил, что Анкара «намерена и впредь поддерживать законное правительство Ливии, чтобы превратить регион в зону мира».