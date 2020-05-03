Саакашвили: Зеленский сам объявит о моем назначении

Назначение на должность бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в структуре украинской власти произойдет в ближайшие дни. Об этом Саакашвили сообщил в понедельник в эфире телеканала "Украина 24".

При этом Саакашвили не назвал должность, которую ему предложили в Офисе президента. Он также не уточнил, будет ли эта должность связана с работой непосредственно в Кабинете министров.

"Об этом сам президент объявит в ближайшие дни. Я имел консультации с ним и с Офисом президента, с разными парламентскими лидерами... Президент рассматривал разные варианты, он сам объявит", - заявил Саакашвили.

В конце апреля стало известно, что Саакашвили могут назначить заместителем главы украинского правительства по вопросам реформ. Однако в Верховной раде не нашлось достаточного количества голосов в его поддержку, вопрос был снят с повестки дня. Тогда глава президентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Саакашвили будет назначен на другую должность.