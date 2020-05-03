Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил об ослаблении в стране ограничительных мер из-за коронавируса. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NTV.

"С 11 мая начнут работать парикмахерские, торговые центры и салоны красоты. В воскресенье (10 мая) на прогулку смогут выйти лица в возрасте старше 65 лет в период с 11:00 до 15:00. Дети в возрасте до 14 лет смогут выйти на улицу 13 мая с 11:00 до 15:00. Люди в возрасте с 15 до 20 лет получат возможность выйти на улицу в те же часы 15 мая", - цитирует ТАСС турецкого лидера.

Кроме того, власти Турции приняли решение снять запрет на въезд и выезд из ряда турецких провинций: Антальи, Айдына, Малатьи, Мерсина, Муглы, Хатая и Эрзурума.

При этом глава турецкого государства пояснил, что если население страны не будет следовать плану по нормализации жизни в стране, власти готовы вновь усилить меры.

В начале апреля в Турции ввели комендантский час для лиц младше 20 лет и старше 65 лет. Кроме того, власти запретили въезд в 31 провинцию и выезд из этих провинций. С 10 апреля в стране каждые выходные вводили двухдневный комендантский час для всех жителей.