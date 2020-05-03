Российский город полностью закрыли из-за коронавируса

Власти Республики Дагестан (РФ) закрыли въезд и выезд в город Хасавюрт из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Решением оперативного штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции выезд и въезд на территорию города Хасавюрт будет полностью закрыт, в том числе для передвижения внутри города. К нарушителям мер будут составлены протоколы об административном правонарушении», – говорится в сообщении пресс-службы.

Проезд по городу будет разрешен только специальному автотранспорту экстренных служб. Ранее администрация города аннулировала все выданные разрешительные пропуска, передает РИА Новости.

При этом оперативный штаб Хасавюрта по предотвращению распространения кронавирусной инфекции полностью аннулировал выданные ранее горожанам специальные пропуска.