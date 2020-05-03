В Карабахе на мине подорвался армянский солдат

В Нагорном Карабахе 32-летний военнослужащий-контрактник оккупационной армянской армии Тарон Погосян получил смертельное ранение вследствие взрыва мины, сообщают армянские СМИ.

Инцидент произошел 4 апреля, в 19:05 в воинской части, расположенной в южном направлении фронта (Физули-Джебраил).

Однако предполагается, что на самом деле армянский военнослужащий погиб в результате минометного обстрела азербайджанской армии. Потому что в последние дни вдоль линии соприкосновения наблюдалась особая активность оккупационных сил, и после того, как противник задействовал 60-миллиметровые минометы, азербайджанская армия наносит удары по позициям врага минометами более крупного калибра.

Министр обороны Закир Гасанов отметил на состоявшемся два дня назад служебном совещании, что противник стал намного активнее на линии соприкосновения, и приказал командирам подготовить армию к новым боевым действиям.