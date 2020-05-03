В Италии снижается числа смертей и новых заражений COVID-19

В Италии показатель суточного прироста новых случаев заражения коронавирусом продолжает снижаться и составил за минувшие сутки 1 221 по сравнению с 1 389 в воскресенье.

Согласно данным департамента гражданской защиты, общее число инфицированных с начала пандемии в стране достигло 211 938. От вызываемого коронавирусом заболевания за последние сутки умерли 195 человек. Общее число жертв пандемии коронавируса в Италии достигло 29 079.

По данным департамента, число излечившихся составило за последние сутки 1 225 и достигло 82 879. При этом количество пациентов с COVID-19 снизилось до 99,9 тысячи, из которых более 80 тысяч лечатся на дому.