Азербайджан не откажется от проведения чемпионата Европы

Сообщается, что Федерация гимнастики Азербайджана подтвердила, что готова принять чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди мужчин. Данное соревнование должно было состояться в Баку c 27 по 31 мая, но по понятным причинам было перенесено. Азербайджан не отказывается от его проведения, и на данный момент Евро планируется провести осенью этого года.

Исполнительный комитет Европейской гимнастики (так с недавних пор называется Европейский союз гимнастики) принял решения относительно проведения соревнований, которые были запланированы на 2020 год и отменились из-за пандемии коронавируса.

Как передает Европейская гимнастика, в настоящее время обсуждается новая дата турнира. Окончательное решение должно быть принято в этом месяце.

Как и Баку, Киев заявил, что намерен провести отложенный чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был пройти с 21 по 24 мая. Это соревнование также планируется организовать осенью. А вот Франция и Швеция отказались от чемпионатов Европы. Париж заявил, что не сможет осенью организовать первенство по спортивной гимнастике среди женщин, изначально запланированное на 30 апреля – 3 мая, а шведский Гетеборг не намерен позднее проводить Евро по прыжкам на батуте и тамблингу (7-10 мая).

В связи с этим Европейская гимнастика, которую, как известно, возглавляет наш соотечественник Фарид Гаибов, сейчас в срочном порядке ведет поиск стран, которые захотят заменить Францию и Швецию. Ряд других мероприятий перенесен на 2021 год, еще по некоторым турнирам ясность пока не наступила.

Напомним, бакинская Национальная гимнастическая арена в этом году уже приняла Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу (15-16 февраля), AGF Junior Trophy по спортивной гимнастике среди мужчин (7-8 марта) и Кубок мира по спортивной гимнастике среди мужчин (12-13 марта).