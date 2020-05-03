Асад: Сирия может столкнуться с «катастрофой» из-за коронавируса

Сирия может столкнуться с «катастрофой» в случае всплеска заболеваемости коронавирусом, заявил президент страны Башар Асад, сообщает Reuters.

В настоящее время в Сирии зафиксировано 44 заболевших, умерли трое.

По мнению Асада, нынешний низкий уровень заражения не означает, что Сирия вне опасности: «Эти цифры могут внезапно резко вырасти через несколько дней или недель, и мы увидим перед собой настоящую катастрофу».

Отметим, что международное сообщество обеспокоено эпидемиологической ситуацией в Сирии, особенно в лагерях для беженцев.