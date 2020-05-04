По его словам, официальный Ереван никогда не предпримет шагов, которые могут поставить под угрозу «экзистенциальную безопасность народа Нагорного Карабах а».

Как сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ, Мнацаканян был вызван в парламент после последнего заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова о переговорах по поэтапному урегулированию нагорно- карабах ского конфликта.

Глава МИД Армении Зограб Мнацаканян, выступая сегодня на заседании комиссии по внешним связям Национального собрания (парламента) республики, вновь сделал несколько заявлений, делающих бессмысленными переговорный процесс по Карабах у.

Ранее Мнацаканян, комментируя заявление Лаврова, заявил, что оккупированные Арменией территории вокруг Нагорного Карабаха относятся к «зоне безопасности», не может быть и речи об их возвращении. Официальный Баку оценил это заявление как отказ от переговоров.

Теперь же Мнацаканян не говорил напрямую о районах, но сказал, что Армения не пойдет на «односторонние уступки» по Карабаху. «Никто не может ожидать от Армении каких-то шагов, предполагающих уступки и способных навредить нашей национальной безопасности», - сказал Мнацаканян, имея в виду при этом Россию.

По мнению главы армянского МИД, обсуждение карабахского вопроса как вопроса внутренней политики неизбежно. Он также сказал, что не хочет более комментировать заявление Сергея Лаврова и что по данному вопросу был озвучен комментарий пресс-секретарей МИД РФ и Армении.

"Я думаю, что в этом плане нам больше нечего добавить. Нет необходимости "копаться" еще больше...", - сказал Мнацаканян, добавив, что безопасность народа Карабаха объявлена армянской стороной приоритетом. "А первоочередная задача – обеспечить экзистенциальную безопасность".

"Повторения апреля 2016 года не будет, не будет 1991-1994 гг.", - утверждает армянский министр.

Выступление министра иностранных дел Армении в парламенте по сути является продолжением его предыдущих выступлений. Глава армянской дипломатии еще раз повторяет: оккупированные территории вокруг Нагорного Карабаха являются «зоной безопасности» для Нагорного Карабаха, и никак нельзя пойти на их возвращение.

Но почему Мнацаканян так уверен, что апрель 2016 года больше не повторится, то есть азербайджанская армия более не будет проводить военные операции по возвращению оккупированных территорий? Похоже, одной дипломатии будет недостаточно, чтобы объяснить Мнацаканяну, что существует риск повторения для армянской стороны 2016 года.

По-видимому, не напрасен приказ министра обороны Азербайджана Закира Гасанова командирам всех уровней быть в готовности к пресечению различных провокаций и ведению боевых действий в связис активизацией провокационных действий противника.