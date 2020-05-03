Глава ВОЗ назвал лучший способ борьбы с COVID-19

Мытье рук является одним из лучших средств против новой коронавирусной инфекции, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус в ходе брифинга. Об этом сообщает ТАСС.

«Одним из наилучших средств является одно из основополагающих: мытьё рук», — сказал он.

По словам гендиректора ВОЗ, простое мытье рук «может стать водоразделом между жизнью и смертью». Оно остается «одной из самых важных мер общественного здравоохранения для защиты людей, семей и обществ от вызываемого новым коронавирусом заболевания COVID-19 и многих других болезней», подчеркнул Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он напомнил, что 5 мая решением ВОЗ отмечается Всемирный день гигиены рук.

