ВВС Ливии разбомбили бензовозы боевиков Хафтара

ВВС признанного ООН правительства национального согласия (ПНС) Ливии вывели из строя семь бензовозов с топливом для боевиков Халифы Хафтара в районе города Тархуна, говорится в сообщении пресс-центра штаба операции «Вулкан гнева», проводимой ПНС.

Авиаудар был нанесен в районе Эль-Карйат в 400 километрах к югу от Триполи, передает Anadolu.

Командование ВВС Ливии вновь предупредило о запрете на передвижения оснащенных оружием транспортных средств и цистерн с горючим в районе военной операции без предварительного разрешения.

Город Тархуна, расположенный в 90 км к югу от Триполи, боевики Хафтара используют для атак на ливийскую столицу и снабжения своих отрядов.