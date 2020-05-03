SANA передает, что сирийские средства ПВО «отразили израильскую атаку на научный центр в Алеппо», передает РИА Новости.

Как передает NEWSru.co.il, предположительно, целью атаки ВВС ЦАХАЛ стал научно-исследовательский центр, в котором велась разработка неконвенциональных видов вооружений. Мониторинговая группа The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) сообщила, что на объекте находились сирийские и иранские военные. Согласно этому источнику, в результате удара с воздуха был разрушен склад с оружием. Данных о пострадавших или причиненном ущербе пока нет,

В свою очередь израильская армия отказалась комментировать эти сообщения.

В последний раз сирийские ПВО отражали воздушную атаку 27 апреля. Тогда, по информации Al-Ikhbariya, удары по окрестностям Дамаска наносились Израилем из воздушного пространства Ливана. Как отметил телеканал, военным удалось сбить несколько ракет.