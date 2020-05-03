Премьер Грузии: Маски и соцдистанция станут частью нашей жизни

В условиях пандемии коронавируса главным приоритетом правительства Грузии становится экономическое возрождение страны, заявил премьер-министр страны Георгий Гахария, отметив при этом, что это будет зависеть от эффективного управления Минздравом эпидемией.

По словам Гахарии, важно, чтобы каждый гражданин Грузии с пониманием принимал новые обстоятельства, связанные с ношением масок и соблюдением социальной дистанции: «Это становится частью нашей жизни. Я повторяю это, потому что это единственный способ и средство для нас выдержать экономическую конкуренцию и быть эффективными с точки зрения восстановления экономики», передает Sputnik Грузия.

Глава грузинского правительства отметил, что с 5 мая будут сняты все виды ограничений на передвижение в двух из четырех крупнейших городов страны — в Батуми и Кутаиси: «...В Тбилиси и Рустави некоторые ограничения останутся в силе. Это напрямую связано с эпидемиологической ситуацией в соседних районах…».

Гахария также сообщил, что сильнее всего пострадала туристическая отрасль. Уже в марте доходы снизились на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Премьер добавил, что в ближайшие дни правительство рассмотрит и представит общественности стратегический план по восстановлению сектора туризма, разработанный Минэкономики.