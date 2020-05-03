Финляндия открывает границы

При этом выездной туризм за границу пока не рекомендуется, отметили власти.

Власти Финляндии приняли решение открыть границы с 14 мая, передает РИА Новости со ссылкой на финляндский кабмин.

Кроме того, ожидается постепенное открытие предприятий общественного питания с 1 июня. Спортивные соревнования и чемпионаты могут возобновиться в это же время. Также с июня будут разрешены мероприятия до 50 человек.

Между тем, правительство Финляндии советует людям старше 70 лет избегать личных контактов в ближайшие несколько месяцев в любом случае.

За время пандемии в Финляндии отмечено 5 327 случаев заражения коронавирусом при 240 летальных исходах.