В Воронеже коронавирус убил гражданина Азербайджана

В Воронежской области РФ 60-летний гражданин Азербайджана стал жертвой коронавирусной инфекции.

Как пишут российские СМИ, ранее мужчина был с поездкой в Москве. По приезде почувствовал себя плохо. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию. Состояние его было тяжелое. Он находился на искусственной вентиляции легких, но не смог побороть болезнь.

По имеющейся информации, всего из-за коронавируса в указанном российском регионе скончались 11 человек.