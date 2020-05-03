И население, по данным соцопросов, одобряет не только политику, проводимую действующим президентом страны Анджеем Дудой, но и его методы борьбы с пандемией. Так что за него готовы проголосовать почти 60% избирателей.

Несмотря на остающуюся тревожной статистику по коронавирусу и призывы оппозиции и правозащитников, правительство Польши отказывается переносить дату голосования президентских выборов, которые должны состояться 10 мая по почте.

Между тем на пост главы польского государства претендуют шесть кандидатов. В политическую кампанию на стороне оппозиции включился бывший премьер Польши и глава Евросовета Дональд Туск, который, тем не менее, назвал предстоящие выборы «фарсом и издевательством над демократией».

Бойкотировать выборы призывают народ и бывшие президенты Польши Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский, а также бывшие премьеры Марек Белка, Ян Кшиштоф Белецки, Влодзимеж Цимошевич, Ева Копач, Казимеж Марцинкевич и Лешек Миллер. О своем личном бойкоте уже объявил и автор польского экономического чуда Бронислав Бальцерович.

Даже иерархи польской католической церкви выступили за то, чтобы перед лицом таких бедствий, как эпидемиологический и экономический кризисы, прекратить споры о дате президентских выборов и прийти к согласию мирно, без скандалов.

Но, судя по всему, никто из противоборствующих сторон успокаиваться не намерен.

Мэр польского города Ополе Аркадиус Вишневецкий тоже настаивает на бойкоте. «Власти должны опомниться, мы не какая-нибудь азиатская страна, чтобы пренебрегать мнением граждан. Пусть власти ответят на вопрос, с кем они - с цивилизованной Европой или в стане авторитарных стран. Поэтому я буду бороться за демократию в Польше и призываю всех наших граждан не участвовать в этом фарсе», - написал мэр в фейсбуке.

По мнению же депутата Роберта Телюса, деструктивную антивыборную деятельность, направленную на дестабилизацию политической обстановки в Польше, проводит сенат - верхняя палата польского парламента, где у правящей партии «Право и справедливость» нет большинства.

Как заявил haqqin.az польский эксперт Анжи Нусски из Шецинского университета, Польша, к сожалению, скатывается на путь авторитаризма.

«Партия Качиньского превращается, по сути, в коммунистическую партию Польши, и наша страна все глубже скатывается в пучину авторитаризма. После этих выборов Польша явно потеряет авторитет в Европе, и тогда нам остается только альтернатива быть рядом с Россией и Китаем. Необходимо сделать все для того, чтобы стабилизировать обстановку, чтобы преодолеть нынешнюю пандемию коронавируса и приближающийся экономический кризис. Главное же - защитить демократию. А наши власти занимаются укреплением своего режима», - считает Нусски.

Отметим, что процедуру проведения выборов по почте, подготовленную по поручению лидера правящей партии «Право и справедливость» Ярослава Качиньского, польский Сейм одобрил еще в начале апреля.