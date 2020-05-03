Считавшийся мертвым футболист оказался жив

Бывший защитник немецкого футбольного клуба «Шальке-04» Хианник Камба, признанный погибшим четыре года назад, найден живым. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, якобы погибший в автокатастрофе Камба проживает со своей семьей в немецком Гельзенкирхене и работает химиком в энергетической компании. В статье указывается, что он мог инсценировать свою смерть ради выплаты страховой компании.

В 2016 году СМИ писали, что игрок погиб в автомобильной аварии, после чего его супруга получила шестизначную сумму по страховке. Она предоставляла в страховое агентство документы, которые, как предполагается, могли быть подделаны. Сейчас прокуратура ведет расследование.