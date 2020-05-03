- Начинается строительство Baltic Pipe, того знаменитого газопровода, который сначала проляжет с норвежского шельфа до Дании, а потом к нашему побережью, до Тжасача. Эта инвестиция начинает действовать в ближайшие дни, - сказал президент Польши, добавив, что этот грандиозный инвестиционный проект получил все разрешения как со стороны польской, так и датской.

Анонс его выступления вызвал большой интерес медиа в связи со слухами о вероятной отставке главы государства, а также в связи с предстоящими 10 мая выборами президента страны. Однако, вопреки ожиданиям, Дуда начал свое выступление словами о том, что «есть хорошая новость для Польши не только на ближайшее время, но и на десятилетия».

Президент Польши Анджей Дуда накануне, 4 мая, выступая на утренней пресс-конференции в Варшаве, сообщил, что начато строительство газопровода Baltic Pipe. Это стало, по его словам, «семимильным шагом» в сторону независимости поставок из России.

- Он стартует на балтийских побережьях Польши и Дании. Если мы говорим о полной независимости как получателя газа от России, то это именно семимильный шаг по направлению к этой независимости, - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что работа над проектом длилась практически весь его президентский срок, и этому послужили его визиты в Норвегию и Данию.

Анджей Дуда сообщил, что запуск газопровода планируется на 1 октября 2022 года. Годовая мощность Baltic Pipe составит 10 миллиардов кубометров в год.

Заявление президента Польши прозвучало как раз в тот момент, когда власти Германии уже предупредили «Газпром» о полной остановке строительства конкурента Baltic Pipe - амбициозного Nord Stream-2, и призыва экс-канцлера, а ныне чиновника в руководстве компании, строящей «Северный поток», Герхарда Шрёдера к Евросоюзу снять санкции с России.

«Газовые войны» идут не первый год, и не только на европейском театре действий. Известно о соперничестве в прокладке газопроводов в районе Черного моря и Балкан. Не остается в стороне от борьбы за место на рынках газа и Азербайджан.

На стороне Польши и Дании стоит Евросоюз, который рассматривает «нитку» Baltic Pipe как естественный проект в интересах всего ЕС. И, конечно, новый газовый коридор с севера континента на юг будет обеспечивать не только рынки Дании и Польши, но и позволит доставлять «голубое топливо» в соседние с ними страны.

Со стороны Дании проект осуществляет компания Energinet, польскую представляет оператор транзитных газопроводов GAZ-SYSTEM. Софинансирование осуществляется и со стороны так называемого финансового инструмента Евросоюза «Соединяя Европу».

Труба проляжет не только по территории Дании и достигнет берегов Польши. Кроме сухопутной части, трубопровод пройдет и по дну Балтийского моря - частично по особой экономической зоне Швеции, а также через немецкую экономическую зону. Очевидно, что соответствующие разрешения на это получены и со стороны властей Стокгольма и Берлина.

Как сообщается на домашней странице проекта, газопровод будет строиться с учетом условий окружающей среды, с максимальной осторожностью по отношению к природным ландшафтам и туристическим объектам, а также, чтобы не навредить рыбным и животным ресурсам моря.

Строительством не будут затронуты пляжи — для этого предусмотрен микротоннель длиной 600 метров, который пройдет под землей, и затем труба газопровода выйдет в море.

Метод создания тоннеля — без использования экскаваторов, с помощью машины для бурения тоннелей. Этот метод чем-то напоминает создание тоннелей метро. Такой микротоннель возникнет как на датской, так и на польской стороне. Внутренний диаметр бетонного тоннеля составит 2 метра. Потом в него будет втягиваться труба прокладываемого газопровода Baltic Pipe.

Таким образом, в отличие от сухопутных топливных трасс, новый газовый коридор в Европе станет одним из экологически чистых.