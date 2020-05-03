Путин наградил Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин наградил лидера Северной Кореи Ким Чен Ына юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». О соответствующем указе сообщило в Facebook российское посольство в республике, пишет «Лента.ру».

Отмечается, что северокорейский лидер награжден за большой личный вклад в увековечение памяти погибших и погребенных на территории республики советских граждан, а также проявленную заботу о сохранности захоронений и мемориалов.

Посол России в КНДР Александр Мацегора передал награду Министру иностранных дел республики Ли Сон Гвону 5 мая во Дворце съездов Мансудэ.