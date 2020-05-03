Мадуро заявил о задержании сотрудников охраны Трампа

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в понедельник сообщил о том, что были пойманы 13 наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в республике. Среди них были американские граждане, которые являются сотрудниками службы безопасности лидера США Дональда Трампа. Соответствующее заявление Мадуро сделал во время выступления в Каракасе, передает ТАСС.

«Были пойманы 13 террористов. Мы изъяли материалы, которые они намеревались использовать для осуществления своего плана. Были найдены наркотики, доллары, оружие, спутниковые телефоны, радиоприемники, приборы ночного видения», - заявил Мадуро, выступление которого транслировалось по государственному телевидению.

Президент Венесуэлы добавил, что все, кто участвовал в поимке преступников, будут награждены и получат повышение.

«Среди пойманных наемников есть предатель Антонио Секеа и гражданин по фамилии Бадуэль, который заявил, что в группе вторжения находились два американца из группы охраны [президента США] Дональда Трампа», - сказал Мадуро. Президент Венесуэлы добавил, что два гражданина США позже были задержаны. Он продемонстрировал документы Люка Александра Денмана и Айрана Берри.

3 мая венесуэльские власти сообщили о том, что им удалось предотвратить проникновение из Колумбии группы наемников, которые намеревались осуществить государственный переворот в Боливарианской Республике. По словам председателя Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дьосдадо Кабельо, наемники попытались проникнуть в Венесуэлу на лодках.

Власти Колумбии отвергли заявление венесуэльской стороны. По их версии, Каракас выдвигает против Боготы необоснованные обвинения с целью отвлечения внимания от внутренних проблем Венесуэлы.